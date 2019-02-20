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20.02.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 20 февраля

В части районов города отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

А также:

Киевский район: 
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 17 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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