Где в Харькове не будет воды 20 февраля

В части районов города отсутствует водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
А также:
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 17 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
влажн.:
давл.:
ветер: