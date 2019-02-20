Главная Новости ЖКХ Где в Харькове нет воды: список адресов
20.02.2019  17:05   

Где в Харькове нет воды: список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ временно прекращено водоснабжение.


// Facebook

В частности, воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Бекетова, 15 (п. №1) до 17:00 20.02.19 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 17:00 21.02.19 г.

Московский район:
ул. Спартака, 16 (стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4, 6, 8, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 до 17:00 20.02.19 г., ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.02 Медицина Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию 20.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 февраля 19.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 февраля
 
 

Видео

Випускниця "Політеха" Анна Корсун виборюватиме право представляти Україну на "Євробаченні" в Тель-Авіві. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 