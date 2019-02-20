Где в Харькове нет воды: список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ временно прекращено водоснабжение.
В частности, воды нет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Бекетова, 15 (п. №1) до 17:00 20.02.19 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 17:00 21.02.19 г.
Московский район:
ул. Спартака, 16 (стояк) до 20:00 21.02.19 г.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4, 6, 8, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 до 17:00 20.02.19 г., ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.02.19 г.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Облачно, ночью небольшие осадки, местами по области туман, гололед. Днем снег, метель. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
влажн.:
давл.:
ветер: