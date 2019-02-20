20.02.2019 17:05

Где в Харькове нет воды: список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ временно прекращено водоснабжение.



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В частности, воды нет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Бекетова, 15 (п. №1) до 17:00 20.02.19 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 17:00 21.02.19 г.

Московский район:

ул. Спартака, 16 (стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Холодногорский район:

ул. Инициативная, 4, 6, 8, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 до 17:00 20.02.19 г., ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.02.19 г.