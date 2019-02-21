21.02.2019 08:05

Где в Харькове не будет воды 21 февраля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 17:00 21.02.19 г.; ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.19 г.

А также:

Московский район:

ул. Спартака, 16 (стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 23.02.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.02.19 г.; ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 21:00 21.02.19 г.