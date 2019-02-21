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21.02.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 21 февраля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 17:00 21.02.19 г.; ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.19 г.

А также:

Московский район: 
ул. Спартака, 16 (стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 23.02.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.02.19 г.; ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 21:00 21.02.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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