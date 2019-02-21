Где в Харькове не будет воды 21 февраля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 17:00 21.02.19 г.; ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.19 г.
А также:
Московский район:
ул. Спартака, 16 (стояк) до 20:00 21.02.19 г.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 23.02.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.19 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.02.19 г.; ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 21:00 21.02.19 г.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: выполняя роль советчика или опекуна, люди будут наслаждаться своей значимостью.
Облачно, ночью небольшие осадки, местами по области туман, гололед. Днем снег, метель. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: