Где в Харькове не будет воды 22 февраля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Александровский, 114 (п. №4, стояк) до 17:00 22.02.19 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 20:00 22.02.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 231 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 44-в (п. №2) до 20:00 22.02.19 г.
Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №6) до 20:00 22.02.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк), ул. Залютинская, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 22.02.19 г.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 21:00 22.02.19 г.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: