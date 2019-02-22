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22.02.2019  08:07   

Где в Харькове не будет воды 22 февраля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Александровский, 114 (п. №4, стояк) до 17:00 22.02.19 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 20:00 22.02.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Дружбы Народов, 231 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 44-в (п. №2) до 20:00 22.02.19 г.

Основянский район: 
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №6) до 20:00 22.02.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк), ул. Залютинская, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 22.02.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 21:00 22.02.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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