22.02.2019 10:21

Коммунальщики за ночь восстановили водоснабжение на Алексеевке и Павловом Поле

Бригады КП «Харьковводоканал» работали круглосуточно.



//vodokanal.kharkov.ua

Водоснабжение Алексеевского жилого массива и Павлово Поля оперативно восстановлено в полном объеме, сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.



«Были организованы работы по ремонту кабеля. В настоящий момент происходит наполнение сетей. Насосная станция входит в штатный режим работы. Бригады предприятия работали в круглосуточном режиме. Работы были выполнены в сжатые сроки. Водоснабжение в полном объеме было восстановлено до 08:00», - отметил Владлен Волков.



Как сообщалось, причиной отключения воды стало повреждение электрокабеля.



«В связи с возникшим повреждением электрокабеля, прекращено водоснабжение части Алексеевского жилого массива, Павлово Поля, ограниченного улицами Отакара Яроша, Балакирева, Деревянко, пр. Науки, 23 Августа, ул. Клочковской. А также, поселка Жуковского, улиц Шишковской и Старошишковской, частного сектора по улице Чкалова и спуска Жилярди», - отметил Владлен Волков.