Коммунальщики за ночь восстановили водоснабжение на Алексеевке и Павловом Поле

Бригады КП «Харьковводоканал» работали круглосуточно.
Водоснабжение Алексеевского жилого массива и Павлово Поля оперативно восстановлено в полном объеме, сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.
«Были организованы работы по ремонту кабеля. В настоящий момент происходит наполнение сетей. Насосная станция входит в штатный режим работы. Бригады предприятия работали в круглосуточном режиме. Работы были выполнены в сжатые сроки. Водоснабжение в полном объеме было восстановлено до 08:00», - отметил Владлен Волков.
Как сообщалось, причиной отключения воды стало повреждение электрокабеля.
«В связи с возникшим повреждением электрокабеля, прекращено водоснабжение части Алексеевского жилого массива, Павлово Поля, ограниченного улицами Отакара Яроша, Балакирева, Деревянко, пр. Науки, 23 Августа, ул. Клочковской. А также, поселка Жуковского, улиц Шишковской и Старошишковской, частного сектора по улице Чкалова и спуска Жилярди», - отметил Владлен Волков.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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