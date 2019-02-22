Главная Новости ЖКХ Коммунальщики за ночь восстановили водоснабжение на Алексеевке и Павловом Поле
22.02.2019  10:21   

Коммунальщики за ночь восстановили водоснабжение на Алексеевке и Павловом Поле

Бригады КП «Харьковводоканал» работали круглосуточно.


//vodokanal.kharkov.ua

Водоснабжение Алексеевского жилого массива и Павлово Поля оперативно восстановлено в полном объеме, сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

«Были организованы работы по ремонту кабеля. В настоящий момент происходит наполнение сетей. Насосная станция входит в штатный режим работы. Бригады предприятия работали в круглосуточном режиме. Работы были выполнены в сжатые сроки. Водоснабжение в полном объеме было восстановлено до 08:00», - отметил Владлен Волков.

Как сообщалось, причиной отключения воды стало повреждение электрокабеля.

«В связи с возникшим повреждением электрокабеля, прекращено водоснабжение части Алексеевского жилого массива, Павлово Поля, ограниченного улицами Отакара Яроша, Балакирева, Деревянко, пр. Науки, 23 Августа, ул. Клочковской. А также, поселка Жуковского, улиц Шишковской и Старошишковской, частного сектора по улице Чкалова и спуска Жилярди», - отметил Владлен Волков.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  авария, вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия Эксперты предлагают расследовать аварии, подобные произошедшей на углу Сумской и Мечникова, с помощью симуляторов 03.02 Криминал и происшествия Четверное ДТП на Алексеевке: в две столкнувшиеся машины врезалась еще парочка (ФОТО) 29.01 Криминал и происшествия В грузовик неосмотрительного водителя на скорости врезался локомотив (ФОТО)
 
 

Видео

Украинский самолет произвел фурор в Индии. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 