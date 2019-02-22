22.02.2019 15:27

В Харькове январская субсидия почти на 30 грн. ниже «среднеукраинской»

В январе 2019 за субсидиями обратились в 2.2. раза больше, а выплаты уменьшились на 16,9% чем в январе 2018 году.



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В январе 2019 субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 262,4 тыс. домохозяйств.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2019 уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 на 16,9% и составил 886,2 грн.

В январе 2019 за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 20,6 тыс. домохозяйств, что в 2,2 раза больше, чем в январе 2018 При этом на домохозяйства в городах приходилось 80,1% таких обращений, в сельской местности - 19,9%.

В январе 2019 назначены субсидии 29,7 тыс. домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018, но суждено им было только в 2019 году, и тех, которым продлен субсидии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848), из них в городских поселениях - 23,5 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 6,2 тыс. по сравнению с соответствующим периодом 2018 количество таких домохозяйств увеличилось в 2 раза.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе 2019 составила 26,3 млн.грн (в городах Харьковщины - 19,9 млн.грн, в сельской местности - 6,4 млн.грн), в соответствующем периоде 2018 - 15 7 млн.грн (в городских поселениях - 13,2 млн.грн, в сельской местности - 2,5 млн.грн).

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии в Украине на одно домохозяйство в январе 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 21,3% и составил 915,9 грн.