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25.02.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 25 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 231 (п. №1, стояк), ул. Алчевских (Артема), 58 (п. №3, стояк) до 20:00 25 февраля.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №4, стояк) до 17:00 25 февраля,  ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №1, стояк) до 20:00 25 февраля.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 5 (п. №3, стояк) до 17:00 25 февраля.

Новобаварский район:
ул. Полтавский шлях, 29 (п. №1, стояк) ул. Коростельская (ч/с),  ул. Минеральная (ч/с), проезд 2-й Райгородский (ч/с), проезд 1-й Райгородский (ч/с), пер. Ольховский (ч/с) до 20:00 25 февраля.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №12, стояк) до 20:00 25 февраля.

Холодногорский район:
пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25 февраля.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7, подъезд), 39 (п. №10, стояк),  ул. Ахсарова, 4/6-б, 13 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 4 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-б, 62-г, (п. №5, стояк), 66 под. №7-13 (подъезд), 72-г, ул. 23 Августа, 75 (п. №4, стояк), ул. Боевая (ч/с), ул. Штурмовая (ч/с), ул. Монтажная (ч/с), ул. Армейская (ч/с), ул. Боевая, 90, 101, 101А, ул. Штурмовая, 20, 31, 32, 34, ул. Монтажная, 2, 8, 10, ул. Армейская, 113, 115, 117, 124, 126, б-р Фронтовиков, 31, ул. Широнина, 3, пер. Солдатский, 32, ул. Дербентская (ч/с), ул. Клочковская, 295 до 20:00 25 февраля.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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