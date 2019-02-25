25.02.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 25 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 231 (п. №1, стояк), ул. Алчевских (Артема), 58 (п. №3, стояк) до 20:00 25 февраля.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №4, стояк) до 17:00 25 февраля, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №1, стояк) до 20:00 25 февраля.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 5 (п. №3, стояк) до 17:00 25 февраля.



Новобаварский район:

ул. Полтавский шлях, 29 (п. №1, стояк) ул. Коростельская (ч/с), ул. Минеральная (ч/с), проезд 2-й Райгородский (ч/с), проезд 1-й Райгородский (ч/с), пер. Ольховский (ч/с) до 20:00 25 февраля.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №12, стояк) до 20:00 25 февраля.



Холодногорский район:

пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25 февраля.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7, подъезд), 39 (п. №10, стояк), ул. Ахсарова, 4/6-б, 13 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 4 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-б, 62-г, (п. №5, стояк), 66 под. №7-13 (подъезд), 72-г, ул. 23 Августа, 75 (п. №4, стояк), ул. Боевая (ч/с), ул. Штурмовая (ч/с), ул. Монтажная (ч/с), ул. Армейская (ч/с), ул. Боевая, 90, 101, 101А, ул. Штурмовая, 20, 31, 32, 34, ул. Монтажная, 2, 8, 10, ул. Армейская, 113, 115, 117, 124, 126, б-р Фронтовиков, 31, ул. Широнина, 3, пер. Солдатский, 32, ул. Дербентская (ч/с), ул. Клочковская, 295 до 20:00 25 февраля.

