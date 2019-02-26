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26.02.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 26 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №2, стояк) до 20:00 26.02.19 г.

Индустриальный район:
ул. Свистуна (Северная), 20 (стояк) до 17:00 26.02.19 г.; ул. Косарева (Соколова), 38 (п. №3, стояк) до 20:00 26.02.19 г.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №7,8,9), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №1, стояк) до 20:00 26.02.19 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 26.02.19 г.

Холодногорский район:
пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 26.02.19 г.

Шевченковский район:
ул. Боевая (ч/с), ул. Штурмовая (ч/с), ул. Монтажная (ч/с), ул. Армейская (ч/с), ул. Боевая, 90, 101, 101-а, ул. Штурмовая, 20, 31, 32, 34, ул. Монтажная, 2, 8, 10, ул. Армейская, 113, 115, 117, 124, 126, б-р Фронтовиков, 31, ул. Ахсарова, 4/6-б, ул. Широнина, 3, пер. Солдатский, 32, пр. Людвига Свободы, 36-а, 40-а, 40-б до 20:00 25.02.19 г., ул. Деревянко, 52 (п. №3, стояк) до 20:00 26.02.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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