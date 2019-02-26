26.02.2019 14:00

Три сотни спецмашин Водоканала вышли на улицы города

Во вторник, 26 февраля, на улицах города работает 306 единиц специализированной техники КП «Харьковводоканал».



// vodokanal.kharkov.ua

Вся техника находится в исправном состоянии, оборудование полностью подготовлено для проведения ремонтных и профилактических работ, ликвидации аварий на объектах водоснабжения и водоотведения города.



Как сообщили в КП «Харьковводоканал», в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ прекращено водоснабжение по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Чайковского, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 25-а, 27, 33, 33-б, ул. Труфанова, 14 до 17:00 26 февраля.



Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Грайворонская (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 139 до 17:00 26 февраля.



Основянский район:

ул. Сохора, 2, 3, 5-а, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 13 до 13:00 26 февраля.



Холодногорский район:

ул. Маршала Малиновского, 8, 10/14, 16, 20, 24, 26, 28, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29, 29-а, 38, ул. Кацарская, 29, 29-а, 30, 31, 33, 35, 36/38, 39, 43, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 32, 34, 36, 38-д,е,ж, ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6, 8/10, 8/10-а,б до 17:00 26 февраля.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 46-а до 17:00 26 февраля.; пр. Людвига Свободы, 36-а, 40, 40-а, 40-б, 42, пр. Победы, 72-г до 20:00 26 февраля.