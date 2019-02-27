Где в Харькове не будет воды 27 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Познанская, 12 (п. №4, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 27.02.19 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 52 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №14,15) до 20:00 27.02.19 г.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: