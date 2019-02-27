Где в Харькове не будет воды 27 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 26 февраля Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 февраля В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.