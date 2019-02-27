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27.02.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 27 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Познанская, 12 (п. №4, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 27.02.19 г.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 52 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №14,15) до 20:00 27.02.19 г.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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