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28.02.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 65-а (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.

Киевский район:
ул. Чайковского, 8 до 18:00 28 февраля.

Московский район:
Салтовское шоссе, 159/84 (п. №3, стояк) до 20:00 21 февраля; ул. Познанская, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 28 февраля.

Слободской район:
ул. Броненосца Потемкина, 1-б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 февраля.

Холодногорский район:
пер. 2-й Таганский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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