Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 65-а (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.
Киевский район:
ул. Чайковского, 8 до 18:00 28 февраля.
Московский район:
Салтовское шоссе, 159/84 (п. №3, стояк) до 20:00 21 февраля; ул. Познанская, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 28 февраля.
Слободской район:
ул. Броненосца Потемкина, 1-б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 февраля.
Холодногорский район:
пер. 2-й Таганский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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