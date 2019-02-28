28.02.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 65-а (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.



Киевский район:

ул. Чайковского, 8 до 18:00 28 февраля.



Московский район:

Салтовское шоссе, 159/84 (п. №3, стояк) до 20:00 21 февраля; ул. Познанская, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 28 февраля.



Слободской район:

ул. Броненосца Потемкина, 1-б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 февраля.



Холодногорский район:

пер. 2-й Таганский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 28 февраля.