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28.02.2019  17:05   

В поисках утечек газа коммунальщики проверили больше тысячи километров газопровода

В 2018 году специалистами «Харьковгоргаза» комплексным приборным методом обследовано 1230,9 км газовых сетей города Харькова. На 730 км газопроводов проведено полное техническое обследование.


// khgor.104.ua

В результате выявлено более 80 утечек газа на подземных газопроводах, из них 7 утечек на распределительных газопроводах.

В ходе полного технического обследования было выявлено аварийных и непригодных газопроводов - 0,183км. Еще 16,2 км подлежат капитальному ремонту. Из них 8,4 км приведены в удовлетворительное состояние, 7,8 км остаются в работе. Остальные газопроводы также находятся в удовлетворительном состоянии.

Во время работы специалисты газовой компании используют специальные высокоточные приборы, которые помогают им измерить толщину стенок металла трубы, оценить состояние изоляционного покрытия и определить коррозионное состояние трубы.

Проведение этих мероприятий дает возможность выявлять утечки газа, уменьшать производственно-технологические потери, отметили на предприятии.

В 2019 году специалистами службы контроля за производством согласно периодичности запланировано проведение обследования комплексным приборным методом 1285,36 ​​км газовых сетей Харькова.

Источник:   Харьковгоргаз
 Тэги:  газ, газопровод, харьков, харьковгоргаз
 
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