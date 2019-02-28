28.02.2019 19:19

«Харьковоблэнерго» через интернет обратился к потребителям с объяснением новшеств в учете

АО «Харьковоблэнерго» для удобства потребителей вводит идентификацию личных счетов с помощью кода электронных расчетов (Код ЭР).



://oblenergo.kharkov.ua

Данный код является уникальным для г.. Харькова и всей Харьковской области - потребителю больше не придется с номером лицевого счета дополнительно указывать свой район.

Кроме этого, использование кода ЕР позволит потребителям все равно оперировать своими личными счетами в личном кабинете АО "Харьковоблэнерго" (учитывает услуги по распределению эл.энергии) и в личном кабинете ЗАО «Харьковэнергосбыт» (учитывает услуги по поставке эл. Энергии). В обоих личных кабинетах потребитель будет использовать один и тот же код ЕР. Код ЕР указанный на каждом счете. Ниже на картинке счета место размещения кода ЕР отмечено стрелкой.

Так же каждый потребитель может сам определить свой Код ЕР по правилу: XX000NNNNNNN, где две первые цифры соответствуют коду районного отделения, а последние семь цифр - номера вашего лицевого счета. Если номер вашего лицевого счета состоит менее чем из 7 цифр, дополните его слева несколькими "0".

Пример 1: Номер лицевого счета 21544 в Мерефянском районном отделении. Код районного отделения 15. Номер лицевого счета слева дополняем до семи цифр нулями 0021544. В результате получаем код ЕР +150000021544.

Пример 2: Номер лицевого счета 9791 в Близнюковском районном отделении. Код районного отделения 72. Номер лицевого счета слева дополняем нулями 0009791. В результате получаем код ЕР +720000009791.

Пример 3: Номер лицевого счета 1517180 в Холодногорский районном отделении г.. Харьков. Код районного отделения 95. Номер лицевого счета дополнять нулями нет необходимости - он и так состоит из семи цифр. В результате получаем Код ЕР +950001517180.

Коды районных отделений указаны в личном кабинете потребителя в разделе настройки личных счетов.