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01.03.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 1 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 20-б до 17:00 1 марта.

Киевский район:
ул. Чайковского, 8 до 20:00 1 марта.

Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 1 марта.

Холодногорский район:
пер. Беринговый (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195 до 17:00 1 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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