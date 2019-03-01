Где в Харькове не будет воды 1 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 20-б до 17:00 1 марта.
Киевский район:
ул. Чайковского, 8 до 20:00 1 марта.
Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 1 марта.
Холодногорский район:
пер. Беринговый (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195 до 17:00 1 марта.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: