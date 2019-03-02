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02.03.2019  10:32   

Где в Харькове не будет воды 2 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 312 (п. №2, стояк) до 20:00 3 марта.

Киевский район:
ул. Чайковского, 8 до 20:00 2 марта.

Московский район:
ул. Познанская, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 2 марта; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74 (п. №1-3) до 20:00 3 марта; ул. Познанская, 11 (п. №7, стояк) до 20:00 4 марта.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 24 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 2 марта.

Слободской район:
ул. Фонвизина, 17(п. №1, стояк) до 20:00 2 марта.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1, спаренный стояк), ул. Мирная, 11 (п. №2), пр. Победы, 72 (п. №8) до 20:00 2 марта; пр. Победы, 78-б (п. №1, стояк) до 20:00 4 марта.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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