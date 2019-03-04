Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов
04.03.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Михаила Водяного (Щербакова) (ч/с) до 17:00 4 марта.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 20-б (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 319-а (п. №4, стояк) до 18:00 4 марта; ул. Чайковского, 8 до 20:00 4 марта.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №1, стояк) до 17:00 4 марта; ул. Познанская, 11 (п. №7, стояк), 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 4 марта.

Новобаварский район:
ул. Звенигородская (ч/с), ул. Лесозащитная (ч/с), пер. Лесозащитный (ч/с), ул. Баркалова (Тельмана), 25-а, ул. Кибальчича, 27 (п. №4, стояк), 43 (п. №4) до 20:00 4 марта.

Основянский район:
пр. Гагарина, 13, 15, 19 до 13:00 4 марта; пр. Гагарина, 46 (п. №5, стояк) до 20:00 4 марта.

Слободской район:
проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 4 марта.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 37 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 193 (п. №2) до 20:00 4 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 марта. Список адресов 02.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 марта. Список адресов 01.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 марта. Список адресов
 
 

Видео

У страны один путь развития - поднимать науку и производство - народный депутат Д. Шенцев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 