04.03.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Михаила Водяного (Щербакова) (ч/с) до 17:00 4 марта.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 20-б (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 319-а (п. №4, стояк) до 18:00 4 марта; ул. Чайковского, 8 до 20:00 4 марта.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №1, стояк) до 17:00 4 марта; ул. Познанская, 11 (п. №7, стояк), 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 4 марта.



Новобаварский район:

ул. Звенигородская (ч/с), ул. Лесозащитная (ч/с), пер. Лесозащитный (ч/с), ул. Баркалова (Тельмана), 25-а, ул. Кибальчича, 27 (п. №4, стояк), 43 (п. №4) до 20:00 4 марта.



Основянский район:

пр. Гагарина, 13, 15, 19 до 13:00 4 марта; пр. Гагарина, 46 (п. №5, стояк) до 20:00 4 марта.



Слободской район:

проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 4 марта.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 37 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 193 (п. №2) до 20:00 4 марта.