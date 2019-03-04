Треть харьковчан не платит за услуги ЖКХ, но активно гасит долги «за свет»

Средняя платежка за услуги ЖКХ за январь содержала сумму в 2 873,2 грн.
В январе 2019 населением региона оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1 млрд. 353,5 млн.грн (69,5% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 225,4 млн.грн (111,8% 1).
На конец января 2019 задолженность населения по оплате:
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электрической энергии (из расчета 150 кВт • ч), на одного владельца лицевого счета в январе 2019 составляли 2873,2 грн.
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе 2019 с населением было заключено 171 договор о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 906,5 тыс.
Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 486,7 тыс.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: