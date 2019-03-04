04.03.2019 14:25

Треть харьковчан не платит за услуги ЖКХ, но активно гасит долги «за свет»

Средняя платежка за услуги ЖКХ за январь содержала сумму в 2 873,2 грн.



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В январе 2019 населением региона оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1 млрд. 353,5 млн.грн (69,5% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 225,4 млн.грн (111,8% 1).

На конец января 2019 задолженность населения по оплате:

за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 3млрд 244 млн. 600 тыс. грн,

за поставки природного газа – 2 млрд. 924,5 млн.грн,

за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 361,7млн. грн,

по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 327,8 млн.грн,

за вывоз бытовых отходов - 99,9 млн.грн,

по поставке электрической энергии - 551,2 млн.грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электрической энергии (из расчета 150 кВт • ч), на одного владельца лицевого счета в январе 2019 составляли 2873,2 грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе 2019 с населением было заключено 171 договор о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 906,5 тыс.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 486,7 тыс.