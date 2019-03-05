Где в Харькове не будет воды 5 марта

В части домов города временно отсутствует водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №3, стояк) до 20:00 05.03.19 г.
А также:
Слободской район:
проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 111-а (п. №4) до 20:00 05.03.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 05.03.19 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), ул. Клочковская, 193 (п. №2), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №9) до 20:00 05.03.19 г.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: