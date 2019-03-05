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05.03.2019  08:10   

Где в Харькове не будет воды 5 марта

В части домов города временно отсутствует водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №3, стояк) до 20:00 05.03.19 г.

А также:

Слободской район: 
проезд Садовый, 22-б (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 111-а (п. №4) до 20:00 05.03.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 05.03.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), ул. Клочковская, 193 (п. №2), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №9) до 20:00 05.03.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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