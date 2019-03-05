05.03.2019 14:13

Под конец отопительного сезона и под выборы Гройсман установил лимит на стоимость отопления

Премьер поручил местным властям установить везде тепловые счетчики и установить тарифы на тепло не выше 1400 гривен за Гигакалорию – харьковчанам есть куда повышать.



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Постановлением НКРЭКУ от 10.12.2018 г. №1735 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее выработку, транспортировку, поставку для нужд бюджетных учреждений, религиозных организаций и прочих потребителей (кроме населения) КП «Харьковские тепловые сети», опубликованным в газете «Урядовий кур’єр» №234 от 11 декабря 2018 года, установлены новые тарифы на тепловую энергию за 1 Гкал (без НДС):

для нужд бюджетных учреждений – 1 365,28 грн.;

для религиозных организаций (кроме объемов, которые используются для ведения производственно-коммерческой деятельности) – 1295,64 грн. (без изменения стоимости);

для прочих потребителей – 1 302,14 грн.

На сайте ХТС сообщается, что 10 декабря 2018 года на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которое состоялось в форме открытого слушания, Постановлением № 1776 от 10.12.2018 г. «Об установлении тарифов на услуги по централизованному отоплению и централизованной поставке горячей воды, предоставляемые населению коммунальным предприятием «Харьковские тепловые сети»», которое является исполнителем этих услуг» были установлены новые тарифы на услуги по централизованному отоплению и централизованной поставке горячей воды для населения (с НДС):

централизованное отопление:

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии – 1 539,50 грн./Гкал ;

; для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии – 39,38 грн. за 1 кв.м за месяц на протяжении периода предоставления услуги;

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания во вторник, 5 марта, поручил местным властям установить тариф на тепло для населения на уровне ниже 1 400 гривен/Гкал.

«4 позиции должны быть каждый день перед вами на столе как план ваших действий. Это энергомодернизация, энергоэффективность и приведение цены тепла при сегодняшней цене на газ менее 1 400 гривен/Гкал. Это реально», - сказал Гройсман.

Перед этим он подчеркнул, что при одной для всех теплоснабжающих предприятий цене на газ разброс цен на отопление по стране является значительным - разница достигает 30-40%. В частности, по его информации, в Ивано-Франковске 1 Кгал тепла стоит 1312 грн, в Житомире - 1389 грн, Мариуполе - 1303 грн, в Виннице - 1375 грн. Вместе с тем в Луцке - уже 1847 грн, в Кропивницкому - 1852 грн, Чернигове - 1737 грн. Киевтеплоэнерго опубликовало новые тарифы на отопление, которые вступили в силу после повышения цен на газ. Жители столицы вынуждены платить 1654 гривны за 1 Гкал.

При этом 90% теплокоммунэнерго находятся в коммунальной собственности.

Кроме того, Гройсман поручил органам местного самоуправления подготовить детальные планы установки счетчиков тепловой энергии с целью достигнуть 100% учета.

Также премьер поручил обратить внимание на условия контрактов, которые заключаются между потребителями и поставщиками коммунальных услуг.

Он также отметил, что правительство на подготовку к отопительному сезону выделило 12,5 млрд грн. "Сколько потратили на водопроводы, новые котельные? С 12,5 млрд только 3 млрд - на воду, тепло, транспортировки, новые сети. В стране 20 тыс. км сетей. В прошлом году отремонтировали всего 240 км. Аварийных сетей в стране 7000", - подчеркнул Гройсман.