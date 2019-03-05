05.03.2019 16:40

На Харьковщине из-за угрозы несанкционированных отборов возможны массовые отключения потребителей от газа

Информационная платформа «УКРТРАНСГАЗА» не обеспечивает защиту прав клиентов ПАО «ХАРЬКОВГАЗ».



://kh.104.ua

На информационной платформе Укртрансгаза отсутствует целостная и достоверная информация о потребителях, которые не имеют поставщиков газа. Из-за отсутствия этой информации в системе может произойти массовый несанкционированный отбор газа.

Не смотря на обращения ПАО «Харьковгаз» к администратору платформы «Укртрансгазу» - многочисленные недостатки системы остаются не устраненными. Это может привести к нарушению прав потребителей Харьковской области и стать причиной отключений от газоснабжения. Поэтому компания направила письма также в НКРЭКУ и в Антимонопольный комитет.

При тестировании работы платформы суточного балансирования, ПАО «Харьковгаз» были зафиксированы многочисленные недостатки работы системы. Не в полной мере имелись данные о поступлении объемов газа в сети с газораспределительных станций. Ежедневно отсутствовала информация по 1 - 9 ГРС, внесение которой должен был обеспечить Укртрансгаз - дочерняя компания Нафтогаза. За 5 рабочих дней до начала отчетного периода Укртрансгаз должен информировать Оператора ГРС о потребителях, которые остались без поставщика. Однако Укртрансгаз не соблюдал предусмотренных законодательством сроков таких сообщений, и предоставлял реестры потребителей без подписи (в том числе электронной цифровой подписи) уполномоченного лица. Такие существенные недостатки создают угрозу злоупотреблений, нарушений прав потребителей, необоснованных приостановок газоснабжения, снимают ответственность с Укртрансгаза перед потребителями.

«Единственным администратором платформы суточного балансирования является Укртрансгаз. ПАО «Харьковгаз» неоднократно информировал Оператора ГТС, НКРЭКУ, Антимонопольный комитет о недостатках работы системы, выявленные при тестировании. Однако система осталась не исправленной администратором», - отметила коммерческий директор ПАО «Харьковгаз» Ирина Листова на официальной интернет-странице организации.

Отсутствие полной информации о поступлении газа в сети, выделенных поставщиками объемов газа своим клиентам, не соблюдение законодательных сроков предоставления информации, отсутствие ответственности за недостоверность данных и ошибки, не понятный алгоритм формирования баланса, недоработанный механизм загрузки файлов планового потребления в систему не позволяют сформировать достоверный баланс поступления и расхода топлива в регионе, препятствуют деятельности участников рынка, соблюдению прав потребителей.

Газовые сетиФОТО: 104.ua