Главная Новости ЖКХ Теперь можно звонить на 15:62 с мобильного
05.03.2019  17:44   

Теперь можно звонить на 15:62 с мобильного

Харьковчане могут обратиться в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62» с мобильных номеров трех операторов связи - «Водафон», «Киевстар» и «Лайфселл».


facebook.com
Как сообщили в КП «Городской информационный центр», для обеспечения такой возможности мобильные операторы получили соответствующие разрешения на использование в Харькове короткого номера - 1562. 
 
Звонки на короткий номер 1562 мобильных номеров «Водафон» и «Киевстар» - бесплатные, а для абонентов «Лайфселл »- платные: тарификация начинается с 12 секунды, плата за соединение составляет 0,00 грн, минута разговора - 1,01 грн с НДС, дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС. 
 
Сейчас операторы диспетчерской службы «15-62» в сутки принимают от 1,5 до 6 тыс. Звонков. А с начала работы службы было принято в общей сложности более 8 млн обращений.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  короткий номер, 15:62, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Вадим Рабинович: Украинцам надо проснуться и выгнать эту власть поганой метлой! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 