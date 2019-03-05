05.03.2019 17:44

Теперь можно звонить на 15:62 с мобильного

Харьковчане могут обратиться в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62» с мобильных номеров трех операторов связи - «Водафон», «Киевстар» и «Лайфселл».



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Как сообщили в КП «Городской информационный центр», для обеспечения такой возможности мобильные операторы получили соответствующие разрешения на использование в Харькове короткого номера - 1562.

Звонки на короткий номер 1562 мобильных номеров «Водафон» и «Киевстар» - бесплатные, а для абонентов «Лайфселл »- платные: тарификация начинается с 12 секунды, плата за соединение составляет 0,00 грн, минута разговора - 1,01 грн с НДС, дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС.

Сейчас операторы диспетчерской службы «15-62» в сутки принимают от 1,5 до 6 тыс. Звонков. А с начала работы службы было принято в общей сложности более 8 млн обращений.