Где в Харькове не будет воды 6 марта

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Клочковская, 193 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №6, стояк) до 20:00 06.03.19 г.
А также:
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 06.03.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №1, стояк) до 20:00 06.03.19 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №4, стояк) до 20:00 06.03.19 г.
Слободской район:
ул. Полевая, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 06.03.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 06.03.19 г.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: