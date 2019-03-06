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06.03.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 6 марта

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Клочковская, 193 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №6, стояк) до 20:00 06.03.19 г.

А также:

Киевский район: 
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 06.03.19 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №1, стояк) до 20:00 06.03.19 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 72 (п. №4, стояк) до 20:00 06.03.19 г.

Слободской район: 
ул. Полевая, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 06.03.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 06.03.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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