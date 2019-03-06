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06.03.2019  17:49   

Харьковские ливневки готовы к паводку

О готовности города к весеннему паводку доложили сегодня, 6 марта, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.


//city.kharkov.ua
В этом году на малых реках Харьковской области весеннее половодье будет ниже нормы. Как сообщил главный инженер КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Владимир Залесский, тем не менее выполнен текущий ремонт оборудования плотин, создан аварийный запас материалов, спасательных средств и утвержден состав аварийных дежурных бригад на период прохождения паводка.
 
Cреди прочего, был расчищен участок Журавлевского водоема по ул. Шевченко, выполнен текущий ремонт Гончаровской, Журавлевской и Павловской плотин, а также гидроузла Лозовеньковского водохранилища. Для регулирования уровня воды в озере Зеленка на ул. Морозова построили стационарную насосную станцию. 
 
Владимир Залесский также сообщил, что от мусора было очищено 427 тыс. кв. м берегов рек, из русла рек убраны упавшие деревья, на берегах покошена трава. С целью пропуска паводковых вод круглосуточно регулируется уровень воды в Журавлевском и Павловском водоемах.
 
Кроме того, для предотвращения подтоплений городских территорий было прочищено 10,3 км сетей ливневой канализации, отремонтировано 170 п. м ливнестоков, прочищено более 2,4 тыс. колодцев, отремонтировано около 600 колодцев.
 
Также главный инженер КП «КВЛК» сообщил, что в прошлом году в городе было построено 7 км новых сетей ливневой канализации, в частности, на пр. Московском – от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко, в саду Шевченко - от сада до реки Лопань, от территории зоопарка до реки Лопань, на ул. Клочковской – от спуска Бурсацкого до спуска Клочковского, по ул. Морозова – от ул. Киргизской до пр. Героев Сталинграда, по ул. Рождественской и др. улицах. Разработаны проекты на строительство ливневой канализации по ул. Дебальцевской – от пр. Гагарина до ул. Балаклеевской, части ул. Холодногорской, в районе жилых домов по ул. Фейербаха №9-а, 9-б, 9-в и детского комбината №84. 
 
Как отметил главный инженер КВЛК, в городе регулярно ведется расчистка решеток дождеприемных колодцев ото льда и мусора, прочистка магистральных канав, выполняется прочистка, промывка и текущий ремонт сетей ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев. 
 
По словам Владимира Залесского, в 2018 году за средства городского бюджета для предприятия приобрели новые машину и насос, чтобы выполнять больший объем работ по прочистке и эксплуатации сетей.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  паводок, ливневки, харьков
 
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