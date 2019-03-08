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08.03.2019  11:11   

Где в Харькове не будет воды 8 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 28-а (п. №1, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 8 марта.

Киевский район:
пер. Лазковский (ч/с), ул. Академика Павлова, 311 (стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7, стояк) до 20:00 8 марта.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4 (п. №5, стояк) до 20:00 8 марта.

Основянский район:
ул. Грозненская, 44 (п. №1) до 17:00 8 марта.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 185 (п. №2, стояк) до 20:00 8 марта.

Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 20:00 8 марта.

Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №3, стояк) до 20:00 8 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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