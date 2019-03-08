08.03.2019 11:11

Где в Харькове не будет воды 8 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 28-а (п. №1, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 8 марта.



Киевский район:

пер. Лазковский (ч/с), ул. Академика Павлова, 311 (стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7, стояк) до 20:00 8 марта.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 4 (п. №5, стояк) до 20:00 8 марта.



Основянский район:

ул. Грозненская, 44 (п. №1) до 17:00 8 марта.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 185 (п. №2, стояк) до 20:00 8 марта.



Холодногорский район:

пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 20:00 8 марта.



Шевченковский район:

пр. Победы, 64 (п. №3, стояк) до 20:00 8 марта.