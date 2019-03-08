Где в Харькове не будет воды 8 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 28-а (п. №1, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 8 марта.
Киевский район:
пер. Лазковский (ч/с), ул. Академика Павлова, 311 (стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7, стояк) до 20:00 8 марта.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4 (п. №5, стояк) до 20:00 8 марта.
Основянский район:
ул. Грозненская, 44 (п. №1) до 17:00 8 марта.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 185 (п. №2, стояк) до 20:00 8 марта.
Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 20:00 8 марта.
Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №3, стояк) до 20:00 8 марта.
Может появиться тяга все упрощать, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Но не спешите рубить с плеча.
Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
влажн.:
давл.:
ветер: