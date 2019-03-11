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11.03.2019  08:00   

Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11 марта.

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311 (стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7, п. №11, стояк) , пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 11 марта.

Московский район:
ул. Героев Труда, 32 (п. №4, стояк) до 17:00 11 марта.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 11 марта.

Основянский район:
ул. Грозненская, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 11 марта.

Слободской район:
пер. Зерновой, 6/6 (п. №5, стояк),  пр. Героев Сталинграда, 8/7 (п. №1), 171 (п. №5, стояк), 185 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11 марта.

Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №14, стояк) до 20:00 11 марта.

Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (стояк) до 20:00 11 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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