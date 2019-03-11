Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11 марта.
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311 (стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7, п. №11, стояк) , пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 11 марта.
Московский район:
ул. Героев Труда, 32 (п. №4, стояк) до 17:00 11 марта.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 11 марта.
Основянский район:
ул. Грозненская, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 11 марта.
Слободской район:
пер. Зерновой, 6/6 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 8/7 (п. №1), 171 (п. №5, стояк), 185 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11 марта.
Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №14, стояк) до 20:00 11 марта.
Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (стояк) до 20:00 11 марта.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Выходные будут по весеннему теплыми, однако сильный ветер пригонит дождевые облака.
Ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира отмечается Международный день планетариев.
влажн.:
давл.:
ветер: