11.03.2019 08:00

Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11 марта.



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 311 (стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7, п. №11, стояк) , пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 11 марта.



Московский район:

ул. Героев Труда, 32 (п. №4, стояк) до 17:00 11 марта.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 11 марта.



Основянский район:

ул. Грозненская, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 11 марта.



Слободской район:

пер. Зерновой, 6/6 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 8/7 (п. №1), 171 (п. №5, стояк), 185 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11 марта.



Холодногорский район:

ул. Инициативная, 4 (п. №14, стояк) до 20:00 11 марта.



Шевченковский район:

пр. Победы, 64 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (стояк) до 20:00 11 марта.