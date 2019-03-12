Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №1) до 20:00 12 марта.
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311 (стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7,11, стояк) до 20:00 12 марта., пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 17 марта.
Московский район:
ул. Героев Труда, 32 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 102-г (п. №4, стояк) до 17:00 12 марта.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4 (стояк) до 20:00 12 марта.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 12 марта.
Основянский район:
ул. Грозненская, 44 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 176 (кор. №10, п. №3, стояк) до 20:00 12 марта.
Слободской район:
пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк) до 20:00 12 марта.
Холодногорский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (п. №1) до 20:00 12 марта.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 18 (п. №3) до 17:00 12 марта; ул. Клочковская, 344-а (п. №1, стояк) до 20:00 12 марта.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
влажн.:
давл.:
ветер: