12.03.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №1) до 20:00 12 марта.



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 311 (стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7,11, стояк) до 20:00 12 марта., пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 17 марта.



Московский район:

ул. Героев Труда, 32 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 102-г (п. №4, стояк) до 17:00 12 марта.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 4 (стояк) до 20:00 12 марта.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 12 марта.



Основянский район:

ул. Грозненская, 44 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 176 (кор. №10, п. №3, стояк) до 20:00 12 марта.



Слободской район:

пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк) до 20:00 12 марта.



Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (п. №1) до 20:00 12 марта.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 18 (п. №3) до 17:00 12 марта; ул. Клочковская, 344-а (п. №1, стояк) до 20:00 12 марта.