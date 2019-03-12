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12.03.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №1) до 20:00 12 марта.

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311 (стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7,11, стояк) до 20:00 12 марта., пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 17 марта.

Московский район:
ул. Героев Труда, 32 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 102-г (п. №4, стояк) до 17:00 12 марта.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 4 (стояк) до 20:00 12 марта.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 12 марта.

Основянский район:
ул. Грозненская, 44 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 176 (кор. №10, п. №3, стояк) до 20:00 12 марта.

Слободской район:
пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк) до 20:00 12 марта.

Холодногорский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (п. №1) до 20:00 12 марта.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 18 (п. №3) до 17:00 12 марта; ул. Клочковская, 344-а (п. №1, стояк) до 20:00 12 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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