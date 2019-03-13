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13.03.2019  08:09   

Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шариковая, 37 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13 марта.

Киевский район:
ул. Продольная, 1-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 313 (п. №3, стояк) до 20:00 13 марта., пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 17 марта.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №1, стояк) до 20:00 13 марта; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1-7) до 20:00 15 марта.

Немышлянский район:
пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 13 марта; ул. Ощепкова, 4 (спаренный стояк) до 20:00 13 марта.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 13 марта.

Основянский район:
пр. Гагарина, 176 (кор. №10, п. №3, стояк) до 20:00 13 марта.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 13 марта.

Шевченковский район:
ул. Аральская (ч/с), ул. Низовая (ч/с) до 17:00 13 марта; ул. Балакирева, 42, ул. Старицкого, 4, пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1), ул. Клочковская, 276-б (п. №2) до 20:00 13 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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