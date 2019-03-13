Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шариковая, 37 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13 марта.
Киевский район:
ул. Продольная, 1-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 313 (п. №3, стояк) до 20:00 13 марта., пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 17 марта.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №1, стояк) до 20:00 13 марта; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1-7) до 20:00 15 марта.
Немышлянский район:
пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 13 марта; ул. Ощепкова, 4 (спаренный стояк) до 20:00 13 марта.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 13 марта.
Основянский район:
пр. Гагарина, 176 (кор. №10, п. №3, стояк) до 20:00 13 марта.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 13 марта.
Шевченковский район:
ул. Аральская (ч/с), ул. Низовая (ч/с) до 17:00 13 марта; ул. Балакирева, 42, ул. Старицкого, 4, пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1), ул. Клочковская, 276-б (п. №2) до 20:00 13 марта.
Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны использовать всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы.
Утро и день будут облачными, а к вечеру погода прояснится. Без существенных осадков.
13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: