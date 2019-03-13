13.03.2019 08:09

Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шариковая, 37 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13 марта.



Киевский район:

ул. Продольная, 1-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 313 (п. №3, стояк) до 20:00 13 марта., пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 17 марта.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №1, стояк) до 20:00 13 марта; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1-7) до 20:00 15 марта.



Немышлянский район:

пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 13 марта; ул. Ощепкова, 4 (спаренный стояк) до 20:00 13 марта.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 13 марта.



Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (кор. №10, п. №3, стояк) до 20:00 13 марта.



Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 13 марта.



Шевченковский район:

ул. Аральская (ч/с), ул. Низовая (ч/с) до 17:00 13 марта; ул. Балакирева, 42, ул. Старицкого, 4, пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1), ул. Клочковская, 276-б (п. №2) до 20:00 13 марта.