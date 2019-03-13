13.03.2019 17:32

В двух поселках под Харьковом больше суток не будет воды

На авторынке «Лоск» проведут ремонтные работы на водоводе.



// vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск») временно с 21:00 13 марта до 04:00 15 марта будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: пос. Солоницевка, пос. Подворки, ул. Залютинская, 8, 10.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 712-08-40.