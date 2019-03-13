Главная Новости ЖКХ В двух поселках под Харьковом больше суток не будет воды
13.03.2019  17:32   

В двух поселках под Харьковом больше суток не будет воды

На авторынке «Лоск» проведут ремонтные работы на водоводе.


// vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск») временно с 21:00 13 марта до 04:00 15 марта будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: пос. Солоницевка, пос. Подворки, ул. Залютинская, 8, 10.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов 12.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 12 марта. Список адресов 11.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове всегда будет поддержка юным спортсменам
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 