В двух поселках под Харьковом больше суток не будет воды

На авторынке «Лоск» проведут ремонтные работы на водоводе.
В связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск») временно с 21:00 13 марта до 04:00 15 марта будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: пос. Солоницевка, пос. Подворки, ул. Залютинская, 8, 10.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 712-08-40.
Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны использовать всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
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