Где в Харькове не будет воды 14 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пос. Лесной (ч/с) до 17:00 14 марта., ул. Дарвина, 7 (п. №5,6, спаренный стояк) до 20:00 14 марта.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №3-7) до 20:00 15 марта.
Немышлянский район:
пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ощепкова, 4 ( спаренный стояк) до 20:00 14 марта.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 14 марта.
Основянский район:
пр. Гагарина, 80 (п. №3, стояк) до 20:00 14 марта.
Холодногорский район:
ул. Счастливая, 4 (п. №1), пер. Верховский, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 14 марта.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 186-б (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 20:00 14 марта.
День конкретности и четкости, все остальное не актуально. Идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
влажн.:
давл.:
ветер: