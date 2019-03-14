14.03.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 14 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пос. Лесной (ч/с) до 17:00 14 марта., ул. Дарвина, 7 (п. №5,6, спаренный стояк) до 20:00 14 марта.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №3-7) до 20:00 15 марта.



Немышлянский район:

пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ощепкова, 4 ( спаренный стояк) до 20:00 14 марта.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 40 (стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 14 марта.



Основянский район:

пр. Гагарина, 80 (п. №3, стояк) до 20:00 14 марта.



Холодногорский район:

ул. Счастливая, 4 (п. №1), пер. Верховский, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 14 марта.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 186-б (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 20:00 14 марта.