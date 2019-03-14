14.03.2019 11:40

Субсидианты имеют право платить меньше, если субсидия начислена «задним числом»

Кабмин разъяснил случаи, когда субсидианты вправе требовать уменьшения размеров оплаты коммунальных



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Если по состоянию на март на счетах субсидиантов у поставщиков коммунальных услуг в наличии неиспользованные субсидии, так называемая переплата, граждане имеют право платить меньше - ровно на сумму неиспользованной государственной помощи.

Если домохозяйство экономило или получило субсидию «задним числом» за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов происходила собственными деньгами, оно вправе требовать уменьшены за февраль платежки на сумму неиспользованной жилищной субсидии.

Это право гарантировано постановлением КМУ № 848.

Если на счетах лежит большая переплата, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.

Специалисты КМУ объяснили на конкурсном примере.

По состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 грн.

Домохозяйство использовало в феврале газа на сумму 1000 грн.

Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где по закону должна стоять сумма к оплате «ноль». Остальные - 500 грн - переходит на апрель, и если семья использовала в марте газа на 1000 грн, ей в апреле остается доплатить всего 500 грн.