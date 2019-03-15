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15.03.2019  08:09   

Где в Харькове не будет воды 15 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №4, стояк) до 17:00 15 марта.

Немышлянский район:
пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15 марта.; пр. Московский, 190/1 до 20:00 16 марта.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (п. №4, стояк), 6 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 15 марта.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 15 марта.

Шевченковский район:
ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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