Где в Харькове не будет воды 15 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №4, стояк) до 17:00 15 марта.
Немышлянский район:
пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15 марта.; пр. Московский, 190/1 до 20:00 16 марта.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (п. №4, стояк), 6 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 15 марта.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 15 марта.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 марта.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
влажн.:
давл.:
ветер: