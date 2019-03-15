15.03.2019 14:19

Вручены награды лучшим работникам сферы жилищного хозяйства

Праздничный прием по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения прошел сегодня, 15 марта, в Департаменте жилищного хозяйства.



//city.kharkov.ua

С профессиональным праздником работников сферы поздравил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков. От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса он выразил благодарность коллективам коммунальных предприятий города за хорошую работу, благодаря которой Харьков становится чистым, благоустроенным и красивым.

«Работа, которая сегодня проводится в сфере ЖКХ, – очень тяжелая и ответственная. Благодаря вашим усилиям наш город развивается, бесперебойно оказываются жилищно-коммунальные услуги: вывозится мусор, благоустраиваются придомовые территории, ремонтируются наши дома, лифты и решается множество сложных задач, которые обеспечивают комфортную жизнь харьковчанам. Спасибо вам за ежедневный, круглосуточный и тяжелый труд!» - сказал директор департамента.

За весомые трудовые достижения и по случаю Дня работников ЖКХ лучшим сотрудникам сферы Роман Нехорошков вручил Почетные грамоты Харьковского городского совета, Благодарности городского головы и грамоты Департамента жилищного хозяйства. В числе награжденных – работники коммунальных предприятий «Жилкомсервис», «Харьковгорлифт», «Харківблагоустрій», «КВБО», «Благоустрій», компании «СПО» и пр.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Справка. День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье марта, в этом году - 17 марта.

Сотрудники сферы коммунального хозяйства Харькова обслуживают 8 тыс. домов коммунальной формы собственности, около 1 тыс. домов ЖСК и ОСМД и более 60 тыс. домовладений частного сектора.