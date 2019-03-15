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15.03.2019  18:12   

Переплаты за электроэнергию будут перечислены новому поставщику услуг

Об этом сегодня, 15 марта, сообщил журналистам заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрий Исаев.


//city.kharkov.ua
Переплаты бытовых потребителей за электроэнергию, поступившие на счета АО «Харьковоблэнерго», до 1 апреля будут перечислены новому поставщику услуг - «Харьковэнергосбыт».
 
«Все средства, перечисленные абонентами предприятию «Харьковоблэнерго», находятся на учете по лицевым счетам, все они персонифицированы. Таким образом, мы понимаем, чья это переплата. Хочу всех успокоить, эти деньги никуда не денутся», - подчеркнул Дмитрий Исаев.
 
При этом он отметил, в случае, если переплата на лицевом счете возникла из-за начислений по субсидии, средства будут переведены новому поставщику только по окончании отопительного сезона, когда будет проведен перерасчет за неиспользованную субсидию. 
 
В свою очередь коммерческий директор АО «Харьковоблэнерго» Сергей Титаренко заверил, что ни один потребитель, имеюший переплату в «Харьковоблэнерго», не будет отключен за задолженность, образовавшуюся с 1 января 2019 года.
 
В компании отметили, что на сегодняшний день у предприятия около 180 тыс. должников. Эти абоненты в марте получат две квитанции — от «Харьковоблэнерго» - с суммой задолженности, и от «Харьковэнергосбыт» - с начислениями за текущее потребление электроэнергии.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  жкх, электричество, харьков
 
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