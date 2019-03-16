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16.03.2019  08:53   

Где в Харькове не будет воды 16 марта

В части домов города временно отключено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского  района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3, подъезд), пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1, подъезд) до 20:00 16.03.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Продольная (Киев.), 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 208/1(п. №2,спаренный стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (Слинько ул.), 6 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 61-а (спаренный стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Слабое давление

Холодногорский район: 
пер. Труда (на пониженом давлении) (ч/с) до 20:00 16.03.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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