16.03.2019 09:09

Переплаты за электроэнергию, поступивших на старые счета, перечислят новом поставщику услуг - комментарий «Харьковоблэнерго»

Переплаты бытовых потребителей за электроэнергию, поступивших на счета АО «Харьковоблэнерго», до 1 апреля будут перечислены новом поставщику услуг - «Харьковэнергосбыт».



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Новые коммерческие предложения поставки электрической энергии потребителям по свободным ценам, которые вступают в силу с 1 апреля 2019.

Об этом 15 марта, сообщил журналистам заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрий Исаев.

«Все средства, перечисленные абонентами предприятию« Харьковоблэнерго », состоящих на учете на лицевых счетах, все они персонифицированы. Таким образом, мы понимаем, чья это переплата. Хочу всех успокоить, эти деньги никуда не денутся », - подчеркнул Дмитрий Исаев.

При этом он отметил, в случае, если переплата на лицевом счете возникла из-за начисления за субсидией, средства будут переведены новом поставщику только после окончания отопительного сезона, когда будет произведен перерасчет за неиспользованный субсидию.

В свою очередь коммерческий директор АО «Харьковоблэнерго» Сергей Титаренко заверил, что ни один потребитель, переплату в «Харьковоблэнерго» не будет отключен за задолженность, образовавшаяся с 1 января 2019 года.