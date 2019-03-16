Переплаты за электроэнергию, поступивших на старые счета, перечислят новом поставщику услуг - комментарий «Харьковоблэнерго»

Переплаты бытовых потребителей за электроэнергию, поступивших на счета АО «Харьковоблэнерго», до 1 апреля будут перечислены новом поставщику услуг - «Харьковэнергосбыт».
Новые коммерческие предложения поставки электрической энергии потребителям по свободным ценам, которые вступают в силу с 1 апреля 2019.
Об этом 15 марта, сообщил журналистам заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрий Исаев.
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Северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Харьков осложнение погоды - дожди и сильный ветер.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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