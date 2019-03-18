Где в Харькове не будет воды 18 марта

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 18 марта Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 18 марта Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков.