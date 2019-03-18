Где в Харькове не будет воды 18 марта

В части домов города временно отсутствует водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Отакара Яроша, 61-а (спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1), пер. 23 Августа, 3 (п. №3), ул. Ахсарова, 13 (п. №11, стояк) до 20:00 18.03.19 г.
А также:
Киевский район:
въезд Березовский (ч/с), въезд Цветочный (ч/с), ул. Продольная, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3), Григоровское шоссе (Комсомольское), 57 (п. №1,2), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 18.03.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 111 (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.; ул. Чугуевская, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 19.03.19 г.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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