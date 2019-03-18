18.03.2019 17:15

Коммунальщиков Индустриального района поздравили с праздником

Мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, прошло в ДК «ХАРП».



//city.kharkov.ua

В торжестве приняли участие около 500 коммунальных работников.

Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная вручила лучшим работникам этой сферы грамоты и благодарности председателя райадминистрации и награды от народных депутатов Украины.

«Вы следите за качеством обслуживания наших домов и ответствены за наш комфорт. Знайте, что таких людей, которые ценят и уважают вашу работу, очень много, потому что ваш труд действительно бесценен. Мы знаем, как вам порой тяжело приходится, но при этом вы все равно остаетесь верными делу. Пусть ваша работа приносит вам только радость и удовлетворение, а мы будем продолжать благодарить вас за оказанные услуги, за труд и помощь в различных ситуациях. С праздником!» - сказала Ольга Вельможная.

После церемонии награждения для работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания прошел концерт.