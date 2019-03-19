Где в Харькове не будет воды 19 марта

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 57 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 19.03.19 г.
А также:
Киевский район:
въезд Беспаловский (ч/с) до 20:00 19.03.19 г.
Московский район:
наб. Автострадная, 13/1 (п. №1) до 17:00 19.03.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк) до 20:00 20.03.19 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Клочковская, 199-г (п. №1, стояк) до 20:00 19.03.19 г.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: