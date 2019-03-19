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19.03.2019  17:19   

В 2019 году планируется выполнить текущий ремонт кровли почти на 900 домах

В Харькове в 2019 году планируется отремонтировать кровель не меньше, чем в прошлом году.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 19 марта, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.
 
По его словам, в 2018 году был выполнен текущий ремонт кровель на 880 домах (общая площадь работ – около 200 тыс. кв. м). На эти цели было направлено 76,2 млн грн, что составляет около 35% объема финансирования текущего ремонта домов. Капитальный ремонт кровель в прошлом году выполнили на 106 жилых домах (общая площадь - 62 тыс. кв. м) на  сумму около 48 млн грн. 
 
Роман Нехорошков отметил, что сейчас, при согласовании с райадминистрациями, формируются планы ремонтных работ на текущий год, для этого работники КП «Жилкомсервис» и представители подрядных организации обследуют жилой фонд.
 
«Предположительно, что в этом году в городе отремонтируют такое же количество кровель, как и в прошлом. Хотя зима была достаточно сложной, выпало много снега, и мы получили много заявок на ремонт. Поэтому планы и объемы как по текущему, так и по капитальному ремонту, возможно, будут пересмотрены», - отметил директор департамента.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, кровли, харьков
 
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