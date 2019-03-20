Главная Новости ЖКХ Коммунальщики ремонтируют входы в подъезды
20.03.2019  12:19   

Коммунальщики ремонтируют входы в подъезды

Некоторые входы в подъезды многоэтажных домов в Харькове были повреждены зимой из-за схода льда и снега.


//city.kharkov.ua
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.
 
По его словам, всего необходимо было отремонтировать 500 входов в подъезды. Половину из них уже привели в порядок, чтобы жильцы домов могли спокойно ходить, а позже эти входные группы основательно отремонтируют.
 
Кроме того, сейчас выполняются плановые ремонты подъездов. В этом году планируется отремонтировать 1197 - примерно, как и в прошлом году. С начала марта уже отремонтировано 120 подъездов, в работе - еще 179.
 
Роман Нехорошков отметил, что входные группы обычно ремонтируют комплексно с подъездами, если они нуждаются в обновлении. Но в этом году еще около тысячи входов планируют отремонтировать отдельно. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, подъезды, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 ЖКХ В 2019 году планируется выполнить текущий ремонт кровли почти на 900 домах 18.03 ЖКХ Коммунальщиков Индустриального района поздравили с праздником 18.03 Общество Работников ЖКХ Основянского района поздравили с профессиональным праздником
 
 

Видео

В полиции проверяют законность получения материальной помощи от мэрии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 