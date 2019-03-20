20.03.2019 12:19

Коммунальщики ремонтируют входы в подъезды

Некоторые входы в подъезды многоэтажных домов в Харькове были повреждены зимой из-за схода льда и снега.



//city.kharkov.ua

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, всего необходимо было отремонтировать 500 входов в подъезды. Половину из них уже привели в порядок, чтобы жильцы домов могли спокойно ходить, а позже эти входные группы основательно отремонтируют.

Кроме того, сейчас выполняются плановые ремонты подъездов. В этом году планируется отремонтировать 1197 - примерно, как и в прошлом году. С начала марта уже отремонтировано 120 подъездов, в работе - еще 179.

Роман Нехорошков отметил, что входные группы обычно ремонтируют комплексно с подъездами, если они нуждаются в обновлении. Но в этом году еще около тысячи входов планируют отремонтировать отдельно.