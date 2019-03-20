Где в Харькове не будет воды 20 марта

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2) до 17:00 20.03.19 г.
А также:
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 20.03.19 г.
Слободской район:
ул. Молочная (Кирова), 11(кор. №6, стояк) до 20:00 20.03.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк) до 20:00 20.03.19 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 70 (п. №4, стояк) до 20:00 20.03.19 г.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. К вечеру ожидается мелкий дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: