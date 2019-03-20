20.03.2019 15:17

У водителей КП «КВБО» на треть вырастет зарплата

Зарплату водителям КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» увеличат на 30% с 1 апреля.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 20 марта, сообщил директор КП «КВБО» Фазиль Абасов.

По его словам, с 1 января этого года в Харькове вступили в силу новые тарифы на вывоз мусора, которые составили 23 грн 47 коп. с человека. Это дало возможность уже с 1 февраля повысить зарплату около 70% работников предприятия. Теперь в очереди на повышение – водители КП «КВБО».

«Городским головой была поставлена задача о значительном росте - в размере 30% - зарплаты водителей мусоровозов. Это существенное повышение, которое даст возможность повысить качество обслуживания и усилить дисциплину и ответственность водителей. И мы обязаны выполнить эту задачу», - подчеркнул Фазиль Абасов.

Он отметил, что на сегодняшний день средняя зарплата водителей предприятия составляет 10-11 тыс. грн, в зависимости от класса и грузоподъемности управляемого автомобиля. С 1 апреля работники будут получать от 13 до 16 тыс. грн. Кроме того, вместе с повышением зарплаты на КП «КВБО» будет введена надбавка за работу в сверхурочное время.

«Учитывая специфику нашей работы, за восемь часов водители не успевают отработать смену в городе. Поэтому законом предусмотрено установить коэффициент интенсивности или ненормированного рабочего дня за те часы, которые идут в переработку. Он составляет от 10 до 25%. Введение этих норм будет работать на предприятии уже с 1 апреля», - сообщил Фазиль Абасов.

Водитель Владимир Котенко работает на предприятии более двух лет. Говорит, работа не легкая, поэтому существенному повышению зарплаты рад.

«Я заступаю на смену вечером, в 18:00, когда уже в городе нет больших пробок. Работаю в среднем по восемь часов, за ночь делаю три рейса. Мой сектор работы - центр города: улица Сумская, Пушкинская. Потом я вывожу мусор на полигон. Зарплату нам выплачивают вовремя, на задержки пожаловаться не могу», - отметил работник КВБО.

По словам Фазиля Абасова, водительский штат на предприятии полностью укомплектован. Однако всегда необходимы кадры для резерва - на случай отпусков или больничных у сотрудников.

Также директор КВБО сообщил, что в мае-июне в городе будет установлена еще 1 тыс. современных евроконтейнеров. На предприятии планируют также закупить около 10 новых бункеровозов для вывоза негабаритных отходов и продолжить работу по обновлению парка современными музоровозами.

Отметим, в штате КП «КВБО» на сегодняшний день работают 420 сотрудников, из которых около 170 – водители, в том числе 125 человек, которые работают на мусоровозах. Сотрудники предприятия получают льготы на оплату услуг ЖКХ. Парк предприятия насчитывает 70 мусоровозов. Ежедневно из города вывозится 1,5 тыс. т мусора. КП «КВБО» обслуживает 8 тыс. домов коммунальной формы собственности, около 600 домов ОСМД, ЖСК и более 100 домов управляющих компаний.