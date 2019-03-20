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20.03.2019  16:31   

Харьковводоканал ввел бесплатный короткий номер для мобильных и стационарных телефонов

Харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33, доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.


// vodokanal.kharkov.ua

Единый номер работает круглосуточно и является многоканальным, сообщил заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексей Кучеревский.

«Мы стараемся идти в ногу со временем и регулярно улучшать качество обслуживания наших абонентов. Поэтому для удобства жителей города Харькова был создан единый номер аварийно-диспетчерской службы. Для обеспечения такой возможности мобильные операторы получили соответствующие разрешения на использование в Харькове короткого номера – 15-33. Вы можете абсолютно бесплатно позвонить на этот номер с телефона любого оператора мобильной  или стационарной связи», – отметил Алексей Кучеревский.

Для удобства абонентов и с целью улучшения качества обслуживания все разговоры будут записываться.

«По короткому номеру вы можете передать заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, оставить заявку на отсутствие воды, уточнить состояние вашего лицевого счета и решить любые вопросы, связанные с работой предприятия. Также, если вы увидели порывы на сетях водоснабжения или открытый люк просим вас звонить нам. Звонок поступает в общую диспетчерскую, а потом распределяется по профильным службам предприятия в зависимости от характера обращения абонента. После выполнения заявки, абоненту перезванивают и уточняют качество и итог выполнения обращения», - подытожил Алексей Кучеревский.

Все прежние номера аварийно-диспетчерской службы КП «Харьковводоканал», а именно: 712-08-40, 704-14-46, 704-14-47, 704-14-48, будут работать до 1 апреля. Позвонившие на эти номера абоненты и жители города будут автоматически переадресованы на 15-33. Кроме этого во время осуществления звонка абоненты будут также уведомлены о введении единого номера аварийно-диспетчерской службы.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, короткий номер, харьков
 
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