Харьковводоканал ввел бесплатный короткий номер для мобильных и стационарных телефонов

Для удобства абонентов и с целью улучшения качества обслуживания все разговоры будут записываться.

«По короткому номеру вы можете передать заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, оставить заявку на отсутствие воды, уточнить состояние вашего лицевого счета и решить любые вопросы, связанные с работой предприятия. Также, если вы увидели порывы на сетях водоснабжения или открытый люк просим вас звонить нам. Звонок поступает в общую диспетчерскую, а потом распределяется по профильным службам предприятия в зависимости от характера обращения абонента. После выполнения заявки, абоненту перезванивают и уточняют качество и итог выполнения обращения», - подытожил Алексей Кучеревский.

Все прежние номера аварийно-диспетчерской службы КП «Харьковводоканал», а именно: 712-08-40, 704-14-46, 704-14-47, 704-14-48, будут работать до 1 апреля. Позвонившие на эти номера абоненты и жители города будут автоматически переадресованы на 15-33. Кроме этого во время осуществления звонка абоненты будут также уведомлены о введении единого номера аварийно-диспетчерской службы.