Где в Харькове не будет воды 21 февраля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Томская (ч/с), въезд Достоевского, 3, 3-а, ул. Достоевского, 1-а, 2, 2-а, 4, 6, 8 до 15:00 21.03.19 г.; ул. Валерьяновская, 74 до 17:00 21.03.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (стояк) до 20:00 21.03.19 г.
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк) до 20:00 21.03.19 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-в (п. №1) до 20:00 21.03.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-г (п. №4, стояк) до 21:03 21.03.19 г.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 11 (п. №1), ул. Кибальчича, 27 (п. №1), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 21.03.19 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №13, стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 21.03.19 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1), 77 (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк) до 20:00 21.03.19 г.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
влажн.:
давл.:
ветер: