21.03.2019 08:09

Где в Харькове не будет воды 21 февраля

В части домов города временно отсутствует водоснабжение



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Томская (ч/с), въезд Достоевского, 3, 3-а, ул. Достоевского, 1-а, 2, 2-а, 4, 6, 8 до 15:00 21.03.19 г.; ул. Валерьяновская, 74 до 17:00 21.03.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (стояк) до 20:00 21.03.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк) до 20:00 21.03.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-в (п. №1) до 20:00 21.03.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-г (п. №4, стояк) до 21:03 21.03.19 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 11 (п. №1), ул. Кибальчича, 27 (п. №1), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 21.03.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №13, стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 21.03.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1), 77 (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк) до 20:00 21.03.19 г.