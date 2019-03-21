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21.03.2019  13:45   

Харьковские ЖК и ОСМД подвергнутся тщательной проверка инспекторами Гоструда

Перед началом общей проверки созданы спецкомиссии по расследованию смертельных несчастных случаев на КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети».


Фото: vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области. Готовятся внеплановые проверки субъектов хозяйствования. Кроме того, полицией открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Как напомнили в облуправлении, 2 марта на «Харьковводоканале» произошел групповой несчастный случай, в результате которого погиб слесарь аварийно-спасательной бригады и был травмирован электрогазосварщик. 9 марта на КП «Харьковские тепловые сети» произошел несчастный случай со смертельным исходом. При выполнении ремонтных работ погиб слесарь.

Главное управление Гоструда в Харьковской области обязывает всех работодателей коммунальных предприятий ЖКХ и ОСМД Харькова и Харьковской области немедленно организовать проведение превентивных мер, а именно:

·         провести внеплановые инструктажи по безопасному выполнению работ с повышенной опасностью;

·         провести проверку комплектации аварийных бригад;

·         обеспечить исключительно с выдачей наряда-допуска выполнения работ с повышенной опасностью;

·         тщательно проводить подготовку рабочих мест и планирование действий при возникновении аварийных ситуаций с для безопасного выполнения работ;

·         осуществлять допуск работников к работе с проверкой знаний и наличием средств индивидуальной защиты;

·         обеспечить постоянный надзор за выполнением работ;

·         проводить контроль за исправностью средств индивидуальной защиты (шланговые или кисневоизолюючий противогаз, спасательный пояс, спасательная веревка и т.д.), а также их применения;

контролировать соблюдение правил эксплуатации, транспортировки, хранения инструментов, приспособлений и оборудования повышенной опасности.

Источник:   ГУ Гоструда по Харьковской области
 Тэги:  проверка, харьков, осмд, жк, условия труда, гибель, инспектор, гоструда
 
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