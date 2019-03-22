Где в Харькове не будет воды 22 марта

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Тобольская, 46-в, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22.03.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №4, спаренный стояк), пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 22.03.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 162-б (п. №5, стояк) до 20:00 22.03.19 г.
Основянский район:
ул. Валерьяновская, 74 до 17:00 22.03.19 г.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
влажн.:
давл.:
ветер: