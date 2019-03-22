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22.03.2019  08:14   

Где в Харькове не будет воды 22 марта

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Тобольская, 46-в, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22.03.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №4, спаренный стояк), пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 22.03.19 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 162-б (п. №5, стояк) до 20:00 22.03.19 г.

Основянский район: 
ул. Валерьяновская, 74 до 17:00 22.03.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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