Передать показания счетчика электроэнергии можно через Интернет

АО «Харьковоблэнерго» и ЧАО «Харьковэнергосбыт» запустили новый сервис «Личный кабинет».
В «Личном кабинете» АО «Харьковоблэнерго» абоненты могут посмотреть историю расчетов и оплатить электроэнергию потребленную до 01.01.2019 года.
Также онлайн-сервис позволяет:
– передать показания счетчика;
– воспользоваться сервисной услугой по присоединению к электрическим сетям;
– заказать и получить счета на другие платные услуги.
Поставщики электроэнергии напоминают, что в связи с государственной реформой энергорынка расчеты за электроэнергию, потребленную с 01.01.2019 года, должны вестись в «Личном кабинете» ЧАО «Харьковэнергосбыт».
Таким образом, в «Личном кабинете» ЧАО «Харьковэнергосбыт» потребители могут посмотреть историю показателей и оплатить электроэнергию потребленную с 01.01.2019 года.
Также сервис предоставляет следующие услуги:
– оперативно контролировать расчеты (задолженность / переплату, показатели счетчика, льготы и субсидии)
– быстро формировать квитанции для оплаты за электроэнергию;
– осуществлять уплату онлайн.
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