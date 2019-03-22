22.03.2019 14:02

Передать показания счетчика электроэнергии можно через Интернет

АО «Харьковоблэнерго» и ЧАО «Харьковэнергосбыт» запустили новый сервис «Личный кабинет».



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В «Личном кабинете» АО «Харьковоблэнерго» абоненты могут посмотреть историю расчетов и оплатить электроэнергию потребленную до 01.01.2019 года.

Также онлайн-сервис позволяет:

– передать показания счетчика;

– воспользоваться сервисной услугой по присоединению к электрическим сетям;

– заказать и получить счета на другие платные услуги.



Поставщики электроэнергии напоминают, что в связи с государственной реформой энергорынка расчеты за электроэнергию, потребленную с 01.01.2019 года, должны вестись в «Личном кабинете» ЧАО «Харьковэнергосбыт».



Таким образом, в «Личном кабинете» ЧАО «Харьковэнергосбыт» потребители могут посмотреть историю показателей и оплатить электроэнергию потребленную с 01.01.2019 года.



Также сервис предоставляет следующие услуги:

– оперативно контролировать расчеты (задолженность / переплату, показатели счетчика, льготы и субсидии)

– быстро формировать квитанции для оплаты за электроэнергию;

– осуществлять уплату онлайн.