Главная Новости ЖКХ Передать показания счетчика электроэнергии можно через Интернет
22.03.2019  14:02   

Передать показания счетчика электроэнергии можно через Интернет

АО «Харьковоблэнерго» и ЧАО «Харьковэнергосбыт» запустили новый сервис «Личный кабинет».


// Facebook

В «Личном кабинете» АО «Харьковоблэнерго» абоненты могут посмотреть историю расчетов и оплатить электроэнергию потребленную до 01.01.2019 года.

Также онлайн-сервис позволяет:
– передать показания счетчика;
– воспользоваться сервисной услугой по присоединению к электрическим сетям;
– заказать и получить счета на другие платные услуги.

Поставщики электроэнергии напоминают, что в связи с государственной реформой энергорынка расчеты за электроэнергию, потребленную с 01.01.2019 года, должны вестись в «Личном кабинете» ЧАО «Харьковэнергосбыт».

Таким образом, в «Личном кабинете» ЧАО «Харьковэнергосбыт» потребители могут посмотреть историю показателей и оплатить электроэнергию потребленную с 01.01.2019 года.

Также сервис предоставляет следующие услуги:
– оперативно контролировать расчеты (задолженность / переплату, показатели счетчика, льготы и субсидии)
– быстро формировать квитанции для оплаты за электроэнергию;
– осуществлять уплату онлайн.

Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  электричество, показания, счетчика, личный кабинет, харьков, харьковоблэнерго
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 ЖКХ Переплаты за электроэнергию будут перечислены новому поставщику услуг 06.03 Экономика и промышленность Повышения цен на электроэнергию в первом полугодии не будет - средняя оптово-рыночная цена в феврале практически не изменилась 28.12 ЖКХ Упрощена процедура получения финансовой поддержки предприятиями ЖКХ
 
 

Видео

СБУ предотвратила теракт в Харьковском метрополитене. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 