Где в Харькове не будет воды 23 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк) до 20:00 23 марта.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10) до 20:00 23 марта.
Новобаварский район:
ул. Архангельская, 8 (стояк), ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 23 марта.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 23 марта.
Шевченковский район:
пер. Рогатинский (ч/с), пер. Ботанический (ч/с), проезд Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский, 4, 5, 8, 10, 15, 17, 19, ул. Клочковская, 61/63, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23 марта.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
влажн.:
давл.:
ветер: