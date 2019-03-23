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23.03.2019  09:52   

Где в Харькове не будет воды 23 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк) до 20:00 23 марта.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10) до 20:00 23 марта.

Новобаварский район:
ул. Архангельская, 8 (стояк), ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 23 марта.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 23 марта.

Шевченковский район:
пер. Рогатинский (ч/с), пер. Ботанический (ч/с), проезд Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский, 4, 5, 8, 10, 15, 17, 19, ул. Клочковская, 61/63, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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