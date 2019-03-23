Где в Харькове не будет воды 24 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
б-р Грицевца, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24 марта.
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 24 марта.
Новобаварский район:
ул. Архангельская, 8 (стояк), ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 24 марта.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (п. №8, стояк) до 20:00 24 марта.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
влажн.:
давл.:
ветер: