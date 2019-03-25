Где в Харькове не будет воды 25 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 25 марта.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 32 (п. №1) до 17:00 25 марта.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 47/49 (п. №2) до 20:00 25 марта.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 68, 68-а до 19:00 25 марта; ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (п. №8, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк) до 20:00 25 марта.
Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
влажн.:
давл.:
ветер: