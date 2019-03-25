25.03.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 25 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 25 марта.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 32 (п. №1) до 17:00 25 марта.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 47/49 (п. №2) до 20:00 25 марта.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 68, 68-а до 19:00 25 марта; ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (п. №8, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк) до 20:00 25 марта.

